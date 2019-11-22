Кирьяков: «Спартак» при Тедеско выглядит не лучше, чем при Кононове

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» после прихода на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Я бы не стал говорить, что немец серьёзно преобразил «Спартак» тактически. Да, он перешёл на схему с пятью защитниками. Тедеско считает, что именно эта расстановка на данный момент больше подходит игрокам красно-белых, исходя из их уровня. В некоторых матчах изменения себя оправдали, но в той же игре с «Арсеналом» у команды не получилось ничего, она выглядела неубедительно», — заявил Кирьяков в интервью RT.

Он также подчеркнул, что выводы о работе Тедеско в «Спартаке» пока делать рано.

«Смена тренера дала результат, но нужно посмотреть на Тедеско на дистанции. Сейчас для красно-белых наступает пора ответственных матчей. Они могут либо приблизиться к первой пятёрке, либо окончательно увязнуть в середине турнирной таблицы. Пока не могу сказать, что «Спартак» Тедеско выглядит намного лучше, чем «Спартак» Олега Кононова», — добавил Кирьяков.

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