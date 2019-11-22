Кирьяков: «Спартак» при Тедеско выглядит не лучше, чем при Кононове
- @fcsm_official
«Я бы не стал говорить, что немец серьёзно преобразил «Спартак» тактически. Да, он перешёл на схему с пятью защитниками. Тедеско считает, что именно эта расстановка на данный момент больше подходит игрокам красно-белых, исходя из их уровня. В некоторых матчах изменения себя оправдали, но в той же игре с «Арсеналом» у команды не получилось ничего, она выглядела неубедительно», — заявил Кирьяков в интервью RT.
Он также подчеркнул, что выводы о работе Тедеско в «Спартаке» пока делать рано.
«Смена тренера дала результат, но нужно посмотреть на Тедеско на дистанции. Сейчас для красно-белых наступает пора ответственных матчей. Они могут либо приблизиться к первой пятёрке, либо окончательно увязнуть в середине турнирной таблицы. Пока не могу сказать, что «Спартак» Тедеско выглядит намного лучше, чем «Спартак» Олега Кононова», — добавил Кирьяков.
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