Кокорин рассказал, как проходят его тренировки

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который не включён в заявку команды на первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказал о своём физическом состоянии.

«Не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое. Сейчас весь акцент на том, чтобы подвести меня к играм. Жалко, что в декабре наступит такой долгий перерыв», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

17 сентября Кокорин был освобождён из-под тюремного заключения по УДО и не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

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