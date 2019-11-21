Семак заявил, что к оскорблениям Дзюбы фанатами можно относиться только негативно

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал оскорбительные выкрики болельщиков в адрес нападающего Артёма Дзюбы в время матча квалификации Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.
Семак заявил, что к оскорблениям Дзюбы фанатами можно относиться только негативно
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться. Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков»,— приводит слова Семака «Чемпионат».

На протяжении большей части матча с Сан-Марино, завершившегося победой сборной России со счётом 5:0, с трибун были слышны оскорбления в адрес Дзюбы.

Ранее в РФС заявили, что отреагируют на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы.

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