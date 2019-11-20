В РФС заявили, что отреагируют на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорбительные выкрики болельщиков в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы на матче с Сан-Марино (5:0) не останутся без внимания.
В РФС заявили, что отреагируют на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Вчера на матче сборной России все мы стали свидетелями отвратительного эпизода: группа людей позволяла себе оскорбления в адрес капитана нашей команды Артёма Дзюбы. Мы не можем оставить этот случай без последствий. РФС всегда будет защищать футболистов, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимались провокациями, — это не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем всё, чтобы выяснить их личности и добиться запрета на посещение матчей национальной команды в Санкт-Петербурге на Евро 2020», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Во время матча Сан-Марино — Россия (0:5) группа людей выкрикивала оскорбления в адрес Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно об оскорблениях Дзюбы фанатами на матче с Сан-Марино.

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