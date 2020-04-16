СМИ: Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят доиграть приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон до 30 июня.

Как сообщает Sky Sports, большинство клубов АПЛ склоняется к мнению, что чемпионат нужно успеть доиграть до 30 июня — дня истечения контрактов некоторых футболистов.

Отмечается, что клубы опасаются, что если сезон затянется дольше, то игроки покинут команды, несмотря на рекомендацию Международной федерации футбола относительно продления истекающих 30 июня соглашений.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что FA предложила провести остаток сезона АПЛ на «Уэмбли».