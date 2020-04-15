В «Урале» объяснили, почему клуб ещё не принял решение о снижении зарплаты футболистам

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал возможное снижение зарплат игроков команды.
В «Урале» объяснили, почему клуб ещё не принял решение о снижении зарплаты футболистам
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«Мы пока не принимали решений по снижению зарплаты в команде. Ребята, конечно, не против. Но поймите, у нас не такие высокие зарплаты, чтобы их ещё и куда-то сокращать», — цитирует Иванова Sport24.

По его словам, собрание игроков с руководством будет проведено после дальнейшей оценки ситуации.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты футболистам.

Ранее Владимир Быстров заявил, что не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат.

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