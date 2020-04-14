Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля, это нормальная ситуация — сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит, денег должны получать меньше. В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

Ранее сообщалось, что РФС обратится к государству для финансовой помощи клубам.