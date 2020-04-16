Игроки и тренеры «Пармы» отказались от месячной зарплаты

Короткая ссылка
Футболисты, тренеры и персонал итальянской «Пармы» приняли решение отказаться от получения месячной заработной платы из-за сложной финансовой ситуации в клубе.
Игроки и тренеры «Пармы» отказались от месячной зарплаты
  • globallookpress.com

При этом игрокам и сотрудникам молодёжного состава все выплаты будут произведены в полном размере.

В официальном релизе на сайте «Парма» поблагодарила своих работников за «чувство ответственности, проявленное в трудной ситуации».

«Для принятия этого решения требовался здравый смысл и крепкий дух всей команды», — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить