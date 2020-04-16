Игроки и тренеры «Пармы» отказались от месячной зарплаты

Футболисты, тренеры и персонал итальянской «Пармы» приняли решение отказаться от получения месячной заработной платы из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

При этом игрокам и сотрудникам молодёжного состава все выплаты будут произведены в полном размере.

В официальном релизе на сайте «Парма» поблагодарила своих работников за «чувство ответственности, проявленное в трудной ситуации».

«Для принятия этого решения требовался здравый смысл и крепкий дух всей команды», — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса.