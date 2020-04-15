Бывший форвард «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса

Игрок испанского «Эльче» Жонатас, ранее выступавший за казанский «Рубин», объявил об излечении от коронавируса.

По словам бразильца, он полностью восстановился и хорошо себя чувствует. В то же время футболист затруднился точно сказать, где мог заразиться инфекцией, информирует eldesmarque.com.

«Сначала я почувствовал жар, мне было очень плохо. Я ошибочно полагал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром врач посоветовал мне пройти тест на коронавирус, так как у меня имелись симптомы. Результат оказался положительным», — рассказывал Жонатас ранее.

Также сообщалось, что Аллегри является основным кандидатом на должность главного тренера «Ньюкасла».