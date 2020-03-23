Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом
- РИА Новости
«Сначала я почувствовал жар, мне было очень плохо. Я ошибочно полагал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром врач посоветовал мне пройти тест на коронавирус, так как у меня имелись симптомы. Результат оказался положительным. Я не мог тренироваться ещё до сдачи теста — настолько ослабло тело. Я очень страдал, ни на что не хватало сил. Когда я пошёл в душ, едва не потерял сознание. Этот вирус — не шутка», — приводит слова спортсмена record.pt.
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