СМИ: Аллегри является главным кандидатом на должность главного тренера «Ньюкасла»

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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри стал главным фаворитом на должность наставника «Ньюкасл Юнайтед» в следующем сезоне,
СМИ: Аллегри является главным кандидатом на должность главного тренера «Ньюкасла»
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, Аллегри должен стать частью перестройки клуба, который должен перейти под управление Государственного инвестиционного фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс. Под его руководством клуб занимает 13-е место псле 29-ти туров, имея в активе 35 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» добровольно сократило себе зарплату на треть. 

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