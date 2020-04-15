СМИ: Аллегри является главным кандидатом на должность главного тренера «Ньюкасла»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Маccимилиано Аллегри стал главным фаворитом на должность наставника «Ньюкасл Юнайтед» в следующем сезоне,

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, Аллегри должен стать частью перестройки клуба, который должен перейти под управление Государственного инвестиционного фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс. Под его руководством клуб занимает 13-е место псле 29-ти туров, имея в активе 35 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» добровольно сократило себе зарплату на треть.