Руководство «Арсенала» добровольно сократило себе зарплату на треть

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Управляющая команда лондонского «Арсенала» добровольно отказалась от части доходов на ближайший год.
Руководство «Арсенала» добровольно сократило себе зарплату на треть
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Об этом сообщает официальный сайт клуба. Руководители «Арсенала» на протяжении следующих 12 месяцев будут получать уменьшенный оклад. Данная мера позволит клубу отказаться от государственных дотаций и сохранить в полном объёме зарплату сотрудникам, которые остались без работы из-за приостановки чемпионата.

Также в «Арсенале» заявили, что билеты на матчи, приобретённые заранее, будут действительны. В случае, если премьер-лига возобновится без зрителей, средства будут возвращены болельщикам.

Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты.

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