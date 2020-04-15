Руководство «Арсенала» добровольно сократило себе зарплату на треть

Управляющая команда лондонского «Арсенала» добровольно отказалась от части доходов на ближайший год.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Руководители «Арсенала» на протяжении следующих 12 месяцев будут получать уменьшенный оклад. Данная мера позволит клубу отказаться от государственных дотаций и сохранить в полном объёме зарплату сотрудникам, которые остались без работы из-за приостановки чемпионата.

Также в «Арсенале» заявили, что билеты на матчи, приобретённые заранее, будут действительны. В случае, если премьер-лига возобновится без зрителей, средства будут возвращены болельщикам.

Ранее сообщалось, что футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты.