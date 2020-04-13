СМИ: Футболисты «Арсенала» не согласились на снижение зарплаты

Игроки лондонского футбольного клуба «Арсенал» не согласились на понижение зарплаты.

Как сообщает The Mirror, игрокам было предложено отказаться от 12,5% зарплаты на год, если команда по итогам сезона не попадёт в еврокубки. При этом, если «Арсенал» пробьётся в Лигу Европы, сокращение составит 7,5%, а в случае попадания в Лигу чемпионов игроки получат полный оклад.

Отмечается, что футболисты мотивировали свой отказ тем, что в случает непопадания в еврокубки они и без урезания зарплаты потеряют существенные суммы, которые зависят от бонусных выплат, оговорённых в их контрактах.

АПЛ была приостановлена как минимум до 30 апреля. На момент паузы «Арсенал» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице по итогам 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ не придётся возвращать £371 млн Sky Sports в случае отмены сезона.