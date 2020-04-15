«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
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«Вынужден сообщить, что в связи с тем, что «Армавир» не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения ФНЛ Джеван Крикорович Челоянц (владелец клуба. — RT) принял решение снять «Армавир» с ФНЛ», — приводит слова Климко официальный сайт клуба.
При этом отмечается, что будет сделано всё для сохранения команды в профессиональном футболе и, скорее всего, следующий сезон клуб начнёт в ПФЛ. По словам Климко, администрация города обещала в этом помочь.
Также клуб пообещал выплатить все долги по зарплате футболистам и сотрудникам.
После 27 проведённых матчей «Армавир» занимал 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков.
Сезон ФНЛ был приостановлен из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что клуб ФНЛ «Мордовия» имеет трёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами.