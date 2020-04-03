Клуб ФНЛ «Мордовия» имеет трёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами

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Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед своими футболистами за последние три месяца.
Клуб ФНЛ «Мордовия» имеет трёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами
  • РИА Новости

«Сейчас вся страна занимается предотвращением распространения коронавируса, потому мы свои нужды пока отодвинули на второй план. У нас долги за три последних месяца, существуют задержки. Понимание уже было, но в связи с текущими событиями мы отошли немножко в сторону», — цитирует ТАСС директора саранского клуба Николая Левина.

«Мордовия» занимает последнее место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав в 27 матчах 19 очков. Чемпионат был прерван из-за распространения коронавируса.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной ликвидации клуба.

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