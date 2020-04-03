Клуб ФНЛ «Мордовия» имеет трёхмесячную задолженность по зарплате перед футболистами

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед своими футболистами за последние три месяца.

«Сейчас вся страна занимается предотвращением распространения коронавируса, потому мы свои нужды пока отодвинули на второй план. У нас долги за три последних месяца, существуют задержки. Понимание уже было, но в связи с текущими событиями мы отошли немножко в сторону», — цитирует ТАСС директора саранского клуба Николая Левина.

«Мордовия» занимает последнее место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав в 27 матчах 19 очков. Чемпионат был прерван из-за распространения коронавируса.

Ранее в «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной ликвидации клуба.