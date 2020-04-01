В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможной ликвидации клуба

Самарские «Крылья Советов» назвали информацию о возможной ликвидации клуба из-за долгов неудачной шуткой.

«Это не соответствует действительности. Счётная палата проводила проверку «Крыльев Советов» за период с 2017-го до начала 2019 года. Нарушения, которые выявлены, относятся к прошлым годам. Люди, допустившие данные нарушения, больше в клубе не работают. На сегодня исков о банкротстве или ликвидации «Крыльев Советов» нет, для этого нет никаких оснований. Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, мы считаем, что СМИ нужно профессиональнее относиться к своей работе и тщательнее проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она вышла очень неудачной», — гласит сообщение на официальном сайте «Крыльев Советов».

Ранее «Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов.