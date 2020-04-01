«Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может быть ликвидирован из-за накопившихся долгов.
«Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов
  • © Официальный сайт ФК «Крылья Советов»

Как сообщает 63.ru со ссылкой на Счётную палату Самарской области, общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета, что идёт вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций.

Отмечается, что Министерство спорта региона постоянно пытается привлекать инвесторов и спонсоров, но расходы «Крыльев» всё равно только растут.

«Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — сказал представить Счётной палаты.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают 15-е место, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Словакии «Жилина» прекратит существование из-за нехватки средств.

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