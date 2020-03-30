Семикратный чемпион Словакии «Жилина» прекратит существование из-за нехватки средств

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Словацкий футбольный клуб «Жилина» объявил о начале процесса расформирования с 1 апреля из-за нехватки средств.
Семикратный чемпион Словакии «Жилина» прекратит существование из-за нехватки средств
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Как сообщается на официальном сайте клуба, стратегия финансирования была основана на выручке от продажи футболистов, а бюджет на 2020 год строится на доходах от трансферов игроков в течение лета, однако в этом году он будет практически равен нулю.  

«Жилина» является семикратным чемпионом Словакии.

Чемпионат Словакии был приостановлен из-за коронавируса, как и практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором говорится, что из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%.

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