CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%
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- globallookpress.com
Согласно отчёту на официальном сайте центра, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле, если сезон не возобновится до конца июня.
При этом некоторые футболисты могут подешеветь намного больше, так как их трансферная стоимость будет складываться в зависимости от возраста, продолжительности контрактов, карьерного пути и последних выступлений.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.
Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.