CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%

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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии эпидемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.
CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Согласно отчёту на официальном сайте центра, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле, если сезон не возобновится до конца июня.

При этом некоторые футболисты могут подешеветь намного больше, так как их трансферная стоимость будет складываться в зависимости от возраста, продолжительности контрактов, карьерного пути и последних выступлений. 

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.

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