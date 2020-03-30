CIES: из-за коронавируса футболисты подешевеют на 28%

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт о влиянии эпидемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.

Согласно отчёту на официальном сайте центра, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле, если сезон не возобновится до конца июня.

При этом некоторые футболисты могут подешеветь намного больше, так как их трансферная стоимость будет складываться в зависимости от возраста, продолжительности контрактов, карьерного пути и последних выступлений.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее Лионель Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты.