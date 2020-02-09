«Ювентус» по-прежнему сохраняет интерес к Алексею Миранчуку

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, что итальянский «Ювентус» сохраняет интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках», — заявил Арустамян в интервью RT.

Журналист также отметил, что летом Миранчук, скорее всего, уедет.



«Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», — добавил комментатор.

Ранее Арустамян заявил, что у Миранчука действительно было предложение от «Милана».