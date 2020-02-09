Арустамян: у Алексея Миранчука действительно было предложение от «Милана»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил интерес «Милана» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«У Миранчука действительно было предложение об аренде с правом выкупа от «Милана». Знаю об этом из очень достоверных источников. Но оно поступило в последний момент, когда итальянский клуб получил деньги от продажи Кшиштофа Пёнтека в «Герту». У «россонери» было три варианта для усиления, и Миранчук находился в этом списке не под первым номером, а под вторым или третьим, но, когда другие кандидаты сорвались, они обратились к Алексею. Однако у «Локомотива» было слишком мало времени, чтобы продать футболиста», — заявил Арустамян в интервью RT.

По словам журналиста, отказ российского клуба в данном случае выглядел логично.

«Вести переговоры «по жаре», когда до закрытия трансферного окна в Европе остаётся несколько часов, бессмысленно. Впереди у клуба вся весна, а цена на Миранчука не должна упасть. В Италии по-прежнему находятся под впечатлением от его игры в матчах против «Ювентуса», и Алексей легко может туда уехать, если не дай бог не получит травму или совсем не растеряет форму», — добавил Арустамян.

Ранее главный тренер «Партизана» высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе.