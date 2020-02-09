Арустамян: у Алексея Миранчука действительно было предложение от «Милана»

Короткая ссылка
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян подтвердил интерес «Милана» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.
Арустамян: у Алексея Миранчука действительно было предложение от «Милана»
  • РИА Новости

«У Миранчука действительно было предложение об аренде с правом выкупа от «Милана». Знаю об этом из очень достоверных источников. Но оно поступило в последний момент, когда итальянский клуб получил деньги от продажи Кшиштофа Пёнтека в «Герту». У «россонери» было три варианта для усиления, и Миранчук находился в этом списке не под первым номером, а под вторым или третьим, но, когда другие кандидаты сорвались, они обратились к Алексею. Однако у «Локомотива» было слишком мало времени, чтобы продать футболиста», — заявил Арустамян в интервью RT.

По словам журналиста, отказ российского клуба в данном случае выглядел логично.

«Вести переговоры «по жаре», когда до закрытия трансферного окна в Европе остаётся несколько часов, бессмысленно. Впереди у клуба вся весна, а цена на Миранчука не должна упасть. В Италии по-прежнему находятся под впечатлением от его игры в матчах против «Ювентуса», и Алексей легко может туда уехать, если не дай бог не получит травму или совсем не растеряет форму», — добавил Арустамян.

Ранее главный тренер «Партизана» высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить