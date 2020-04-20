Селюк: Кокорину лучше уйти в чемпионат Испании

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Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова нападающего «Сочи» Александра Кокорина об интересе к нему со стороны итальянских клубов.
Селюк: Кокорину лучше уйти в чемпионат Испании
  • РИА Новости

«Верю ли словам Кокорина? Я предпочитаю передачу «Что? Где? Когда?» (больше. — RT), чем «Верю — не верю». Я думаю, что Кокорину лучше пойти в испанский чемпионат. Может, конечно, перейти и в итальянский. Кокорин, безусловно, хороший футболист. Но на его месте я бы подумал. Смотря в какую команду ещё», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом».

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