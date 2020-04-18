Кокорин опроверг слухи о договорённости с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Это неправда. Ни с кем я не договорился. Я даже в этом направлении не смотрел. Только приехал в новую команду — и сразу искать себе новую?» — сказал Кокорин в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.
При этом он отметил, что ему известно об интересе «Локомотива».
Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.
Ранее Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии.