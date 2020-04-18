Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», ответил на вопрос по поводу возможного перехода в европейский футбольный клуб.

«Пора ли мне в Европу? У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. По секрету могу сказать, что ко мне уже обратились люди, которые там находятся. Люди серьёзные. Есть реальные предложения», — сказал Кокорин в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.

Он также заявил, что не получал предложений из чемпионатов Англии и Испании.

«Есть варианты в Италии. Но мне хотелось бы не просто сыграть с «Интером» и «Миланом», а конкурировать с ними. Вот это моя тема», — заявил Кокорин.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее Кокорин рассказал, что в Сочи люди не сразу восприняли всерьёз ситуацию с коронавирусом.