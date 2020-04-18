Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, что в Сочи люди не сразу восприняли всерьёз ситуацию с коронавирусом.
Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
  • РИА Новости

«В Сочи, кстати, не чувствовалось, что что-то происходит. Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего. Люди чувствовали себя хорошо. Чуть выходило солнце — набережная была забита. Как будто этот город был от всего отделён», — сказал Кокорин в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

В сентябре 2019 года он вышел по УДО из колонии общего режима, в которой отбывал наказание по делу о драках в центре Москвы в 2018 году.

Ранее Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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