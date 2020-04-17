Кокорин о самоизоляции: у меня есть опыт нахождения в более тяжёлых условиях

Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал, как переживает период самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«У меня есть опыт, я находился в более тяжёлых условиях, поэтому быть в большом доме с семьёй — для меня это не проблема», — сказал Кокорин в эфире передачи «Почувствуй нашу любовь дистанционно» на телеканале ТНТ.

Он также отметил, что в современном мире в интернете можно найти любые физические упражнения для поддержания своей формы.

«Если у тебя вообще ничего нет дома, то элементарные подтягивания, отжимания, приседания», — заявил Кокорин.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

В сентябре 2019 года он вышел по УДО из колонии общего режима, в которой отбывал наказание по делу о драках в центре Москвы в 2018 году.

Ранее Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования голов.