Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования голов

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования забитых мячей, во время которого он берёт в рот большой палец.
Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования голов
  • РИА Новости

«Я начал так праздновать, когда у меня родился ребёнок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того как я просидел в тех местах (в тюрьме. — RT) и дальше продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому я планирую придумать что-то новое», — сказал Кокорин в эфире передачи «Почувствуй нашу любовь дистанционно» на телеканале ТНТ.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

В сентябре 2019 года он вышел по УДО из колонии общего режима, в которой отбывал наказание по делу о драках в центре Москвы в 2018 году.

Ранее агент Тимур Гурцкая назвал Кокорина самым талантливым футболистом России.

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