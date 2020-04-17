Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования голов

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин объяснил, почему хочет отказаться от своего фирменного празднования забитых мячей, во время которого он берёт в рот большой палец.

«Я начал так праздновать, когда у меня родился ребёнок. Пока он был маленьким, этот жест был актуален. Но после того как я просидел в тех местах (в тюрьме. — RT) и дальше продолжаю так праздновать, это совсем странно выглядит. Поэтому я планирую придумать что-то новое», — сказал Кокорин в эфире передачи «Почувствуй нашу любовь дистанционно» на телеканале ТНТ.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

В сентябре 2019 года он вышел по УДО из колонии общего режима, в которой отбывал наказание по делу о драках в центре Москвы в 2018 году.

Ранее агент Тимур Гурцкая назвал Кокорина самым талантливым футболистом России.