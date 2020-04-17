Агент Гурцкая назвал Кокорина самым талантливым футболистом России

Агент Тимур Гурцкая считает, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который на данный момент выступает на правах аренды за «Сочи», является самым талантливым футболистом России.

«Я работал с Кокориным, когда занимался «Динамо». Мы соприкасались. Талантливее, чем Кокорин, в России футболиста нет. Ни Головин, ни Миранчуки по таланту даже близко не стоят с Кокориным. Сейчас он вернулся и показывает, насколько он талантлив. Может быть, Саша немного неорганизован, но он очень талантлив», — сказал Гурцкая в совместном эфире с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram.

Агент также признался, что ему очень хочется, чтобы Кокорин перешёл в европейский клуб. По его мнению, форвард является игроком уровня «Валенсии» или «Аталанты» и у него бы получилось заиграть у хорошего тренера.

«Я не видел русского игрока сильнее, чем Кокорин. Он делает на поле большую разницу. Для «Зенита» было бы мудрым решением вернуть Кокорина, но тогда надо продавать или Азмуна, или Дзюбу», — добавил Гурцкая.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты.