«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Руководство футбольного клуба «Сочи» намерено обсудить с нападающим Александром Кокориным возврат части зарплаты, выданной авансом.

«Договорённость в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Мы ещё не разговаривали с ним, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», — приводит ТАСС слова гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

Клуб договорился с игроками о снижении на 50% зарплат за апрель из-за пандемии коронавируса. Кокорин в одном их недавних интервью признался, что получил весь полагающийся ему по контракту оклад авансом.

Ранее сообщалось, что «Лацио» проявляет интерес к Кокорину.