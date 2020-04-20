Атакующий трансфер: почему «Зениту» не стоит беспокоиться в случае ухода Дзюбы и Азмуна

По информации СМИ, ведущими форвардами «Зенита» Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном интересуется ряд европейских клубов. Россиянин летом может покинуть Санкт-Петербург на правах свободного агента и продолжить карьеру в АПЛ, а иранец близок к тому, чтобы перебраться в «Наполи». Почему отъезд нападающих не должен пугать руководство действующего чемпиона страны — в материале RT.

Интерес к Азмуну в Италии и Испании и совет для «Тоттенхэма»

Имена Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна в последнее время нередко мелькают в спортивных новостях. Иностранные СМИ отправляют форвардов то в один, то в другой ведущий европейский чемпионат, заставляя болельщиков «Зенита» переживать за будущее клуба.

На прошлой неделе сразу несколько источников сообщили, что иранцем всерьёз интересуются испанские «Атлетико» и «Севилья», а также английские «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». По сведениям издания Football Italia, ссылающегося на Corriere del Mezzogiorno, стоимость откупных за форварда может составить около €25 млн в том случае, если заинтересованным сторонам удастся договориться.

Однако фаворитом в борьбе за нападающего по-прежнему считается «Наполи». В воскресенье журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что клуб готов заплатить за Азмуна € 30—35 млн и предложить иранцу пятилетний контракт. В лице Сердара неаполитанцы видят замену Аркадиушу Милику.

#Napoli want to sign Sardar #Azmoun to replace Arek #Milik. Talks ongoing with his agent (Fali Ramadani) to find an agreement. For the iranian player are ready 5-years contract. #Zenit to sell him ask €30-35M at least. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2020

Между тем британский портал HITC посоветовал «Тоттенхэму» присмотреться к Дзюбе. В издании отметили, что мощный габаритный форвард станет отличным усилением для команды Жозе Моуринью.

«При росте 196 см он может как скидывать мячи на партнёров, так и отличаться сам. В текущем сезоне капитан сборной России забил за «Зенит» 15 мячей и отдал 12 голевых передач во всех турнирах... Учитывая, что сейчас происходит в мире, футбольные клубы столкнутся с финансовыми сложностями, и «Тоттенхэм» не исключение. Подписание такого опытного свободного агента станет очень умным ходом, а то, что он способен с лёгкостью влиться в систему Моуринью, является громадным бонусом. Если удастся сохранить Кейна и заполучить для него компетентного сменщика вроде Дзюбы, «Тоттенхэм» приведёт в порядок атакующую линию», — говорится в материале.

Правда, директор по развитию лондонского клуба Роман Дубов оценил шансы россиянина перебраться в «Тоттенхэм» как невысокие, хотя подчеркнул, что в связи с кризисом в европейских топ-клубах появится больше футболистов из Восточной Европы.

«Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной его замене нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

Ранее в Италии сообщали, что контракт Дзюбе готов предложить сражающийся за чемпионство в Серии А «Лацио». Причём платить за Артёма не придётся, ведь в июне у него заканчивается соглашение с «Зенитом». В руководстве сине-бело-голубых заверяют, что форвард останется в Санкт-Петербурге, но официальной информации о продлении сотрудничества пока нет.

Европейская мечта Дзюбы

С одной стороны, потеря обоих нападающих может стать для «Зенита» гигантской проблемой. С другой, произойдёт в самый удобный для перестройки команды момент. Летом контракт с клубом истечёт не только у Дзюбы, но и ещё у пяти россиян — Далера Кузяева, Олега Шатова, Игоря Смольникова, Михаила Кержакова и Юрия Жиркова, а также у серба Бранислава Ивановича. Никаких новостей о продлении с ними соглашений также нет. Это значит, состав петербуржцев с большой долей вероятности претерпит серьёзные изменения, как минимум — его российский костяк.

В настоящий момент кажется, что Дзюбу клуб обязан сохранить, ведь вокруг него строится вся игра петербуржцев в атаке. Последние два сезона коллектив Сергея Семака впереди делает ставку в основном на забросы в направлении высокого форварда. С приходом Азмуна у лидера сборной России появился высококлассный партнёр, который великолепно дополняет его на острие, в то время как капитан сборной России может сосредоточиться на подыгрыше. Атакующий механизм сине-бело-голубых заработал на полную мощь.

Однако Артёма сложно назвать нападающим на перспективу, поскольку уже в августе ему исполнится 32 года. Между тем нападающий не скрывал своего желания уехать в Европу и в 2019-м даже подписал соглашение с известным агентом Жорже Мендешем, чтобы тот помог ему найти команду в Старом Свете.

«У меня ещё год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита». Если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы сделали предложение, не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, появится конкретика с Европой — рассчитываю только на Англию», — приводил слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

Это интервью форвард дал в конце мая прошлого года, а уже в феврале 2020-го Дзюба признался, что зимой им интересовался «Тоттенхэм».

«Со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» сказал «нет». У меня был разговор с Алексеем Миллером. Я услышал его слова. Очень уважительно к нему отношусь... Если бы «Тоттенхэм» меня очень сильно хотел, они были бы настойчивее. Интерес был, это правда», — рассказал Дзюба в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Теперь у Артёма есть возможность попробовать себя в Европе, и ради мечты он вполне может пойти на понижение зарплаты и отказаться от нового соглашения с «Зенитом».

Шанс на выгодный трансфер

Что касается Азмуна, то за него петербуржцы, по различной информации, могут получить €25—35 млн. Учитывая, что в феврале 2019-го клуб приобрёл иранца за €12 млн (по данным Transfermarkt), спустя всего полтора года петербуржцы могут хорошо заработать на его продаже.

Это вполне впишется в стратегию действующих чемпионов в последние годы. «Зенит» не только совершает дорогостоящие трансферы, но и выгодно продаёт ведущих легионеров. Халк отправился в «Шанхай СИПГ» за €55,6 млн, Леандро Паредес — в ПСЖ за €40 млн, Эсекьель Гарай — в «Валенсию» за €24 млн, Аксель Витсель — в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €20 млн.

«Зенит» с лёгкостью оставляет на трансферном рынке десятки миллионов евро, но клуб со временем отбивает большую часть затрат. А в последние годы петербуржцы вынуждены строго придерживаться правил финансового фейр-плей. Так, покупка Малкома за € 40 млн стала возможна только после продажи Паредеса за аналогичную сумму.

В этом смысле трансфер Азмуна станет вполне логичным и правильным для «Зенита», хотя и создаст временную головную боль для Сергея Семака.

Амбициозный Кокорин и молодой Чалов

Однако с заменой Дзюбы и Азмуна у «Зенита» проблем возникнуть не должно, ведь сине-бело-голубые могут позволить себе переманить нападающего практически любого российского клуба, тем более в условиях кризиса.

В отличие от других отечественных коллективов, у действующих чемпионов России вряд ли возникнут серьёзные финансовые проблемы, а это значит, сине-бело-голубые по-прежнему будут предлагать футболистам лучшие в РПЛ условия. Нет проблем и со спортивной составляющей — «Зенит» регулярно завоёвывает трофеи и играет в Лиге чемпионов.

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Если говорить по персоналиям, Дзюбу вполне может заменить такой же фактурный и мощный Александр Соболев, забивший в текущем сезоне РПЛ десять мячей. В гонке бомбардиров турнира он отстаёт от капитана сборной лишь на три точных удара. Правда, зимой 23-летний нападающий перешёл в «Спартак», но лишь на правах аренды, а потому летом ничто не мешает «Зениту» приобрести футболиста у сражающихся за выживание «Крыльев Советов». Даже если в борьбу за него вступят красно-белые, действующим чемпионам вполне по силам перебить предложение прямого конкурента.

А место Азмуна вполне способен занять Фёдор Смолов. Дважды лучший бомбардир РПЛ намерен продолжить карьеру в Европе, но отъезд из Испании может помешать ему это сделать. В таком случае форвард будет открыт для предложений, тем более «Зенит» уже им интересовался.

Нельзя забывать об Александре Кокорине. Зимой он на правах аренды ушёл в «Сочи», а в июне закончится его действующий контракт с «Зенитом». Но не исключено, что, глядя на игру отбывшего тюремный срок футболиста, клуб решит сохранить его и предложит новое соглашение.

Тем более Кокорин после вынужденного ухода из «Зенита» проявил себя с наилучшей стороны. Он не опустил рук, а принялся работать и сходу стал одним из лидеров «Сочи». Три гола Александра в четырёх матчах помогли его новой команде одержать три победы подряд и покинуть зону вылета. Вернувшись в Санкт-Петербург, форвард, наверняка, будет полон желания доказать, что его зря отправили в аренду.

Не стоит сбрасывать со счетов и лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Фёдора Чалова. Он, как и Смолов, настроен на отъезд в Европу, но неудачная игра после сорвавшегося трансфера в «Кристал Пэлас» понизит интерес к нему в ведущих чемпионатах.

«Зенит» же способен дать молодому армейцу не только большую, чем в ЦСКА, зарплату, но и стабильность. В Санкт-Петербурге Чалов получит возможность играть с высококлассными опытными партнёрами, в то время как в Москве вынужден биться за место под солнцем в молодом коллективе, который чередует победы с поражениями.

В свою очередь, бразилец Ари может подойти «Зениту» по двум причинам — нападающий не только имеет российский паспорт, но и станет летом неограниченно свободным агентом. Да, в декабре ему исполнится уже 35 лет, но в эпоху лимита на легионеров и экономии средств, игрок такого уровня лишним не будет.