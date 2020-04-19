В «Тоттенхэме» оценили вероятность трансфера Дзюбы

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Директор по развитию лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
В «Тоттенхэме» оценили вероятность трансфера Дзюбы
  • РИА Новости

Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной его замене нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

Он также высказал мнение, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в топ-клубах появится больше игроков из Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что британские СМИ советуют «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы.

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