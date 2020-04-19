В «Тоттенхэме» оценили вероятность трансфера Дзюбы
- РИА Новости
Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной его замене нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».
Он также высказал мнение, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в топ-клубах появится больше игроков из Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что британские СМИ советуют «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы.