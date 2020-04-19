В «Тоттенхэме» оценили вероятность трансфера Дзюбы

Директор по развитию лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Пока ещё Гарри Кейн не ушёл от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной его замене нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим», — приводит слова Дубова «Матч ТВ».

Он также высказал мнение, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в топ-клубах появится больше игроков из Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что британские СМИ советуют «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы.