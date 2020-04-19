Британские СМИ советуют «Тоттенхэму» вернуться к варианту с подписанием Дзюбы

Британский портал HITC считает, что лондонскому «Тоттенхэму» в следующее трансферное окно необходимо вернуться к варианту с подписанием 31-летнего форварда питерского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«В январе в «шпоры» сватали многих форвардов, и одним из них являлся Артём Дзюба из «Зенита». То, что «Тоттенхэм» был заинтересован в его услугах, подтвердил в феврале даже сам Дзюба. Артём — как раз из тех футболистов, которых любит Моуринью. Его рост составляет 196 см, Дзюба может скидывать мячи на партнёров, да и сам порой забивает голы. Учитывая, что сейчас происходит в мире, для футбольных клубов в финансовом плане наступают сложные времена. Подписание свободного агента с таким огромным опытом будет очень разумным ходом, а то, что он способен с лёгкостью вписаться в систему Моуринью, является громадным бонусом», — считает источник.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заинтересовался футболистом «Зенита» Азмуном.