Итальянские СМИ сообщили, кого Азмун может заменить в «Наполи»

Короткая ссылка
В итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Наполи» видит замену польскому форварду Аркадиушу Милику в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.
Итальянские СМИ сообщили, кого Азмун может заменить в «Наполи»
  • Reuters

Как сообщил журналист Николо Скира на своей официальной странице в Twitter, Азмун может стать заменой для Милика, который пока не подписал новый контракт с неаполитанским клубом. Отмечается, что соглашение Сердара с «Наполи» может быть рассчитано на пять лет, а сумма трансфера составить €30—35 млн. 

Азмун известен по выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов». Состав «Зенита» он пополнил зимой 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 45 встреч, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Ранее директор по развитию лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить