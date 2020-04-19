Итальянские СМИ сообщили, кого Азмун может заменить в «Наполи»

В итальянских СМИ появилась информация, что руководство «Наполи» видит замену польскому форварду Аркадиушу Милику в нападающем «Зенита» Сердаре Азмуне.

Как сообщил журналист Николо Скира на своей официальной странице в Twitter, Азмун может стать заменой для Милика, который пока не подписал новый контракт с неаполитанским клубом. Отмечается, что соглашение Сердара с «Наполи» может быть рассчитано на пять лет, а сумма трансфера составить €30—35 млн.

Азмун известен по выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов». Состав «Зенита» он пополнил зимой 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 45 встреч, в которых отметился 26 забитыми мячами.

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