«Утрехт» намерен обжаловать в УЕФА решение о распределении путёвок в еврокубки

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Утрехт» намерен обжаловать в УЕФА решение о распределении путёвок в еврокубки после досрочного завершения сезона нидерландской Эредивизи.
«Утрехт» намерен обжаловать в УЕФА решение о распределении путёвок в еврокубки
  • @fcutrecht
  • Twitter

«Утрехт» не принимает данное решение о распределении мест в еврокубках. Мы будем оспаривать его в суде и УЕФА. Решение отобрать путевку в Лигу Европы у участника Кубка Нидерландов не основано на спортивном принципе, участие в еврокубках — это главная награда за победу в турнире», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

На момент паузы в сезоне «Утрехт» занимал шестое место в турнирной таблице и претендовал на попадание в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, но по решению лиги путёвки были распределены между командами топ-5 чемпионата, без проведения плей-офф.

Ранее сообщалось, что в АЗ недовольны досрочным завершением сезона Эредивизи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить