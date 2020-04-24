Футбольный клуб «Утрехт» намерен обжаловать в УЕФА решение о распределении путёвок в еврокубки после досрочного завершения сезона нидерландской Эредивизи.

«Утрехт» не принимает данное решение о распределении мест в еврокубках. Мы будем оспаривать его в суде и УЕФА. Решение отобрать путевку в Лигу Европы у участника Кубка Нидерландов не основано на спортивном принципе, участие в еврокубках — это главная награда за победу в турнире», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

На момент паузы в сезоне «Утрехт» занимал шестое место в турнирной таблице и претендовал на попадание в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы, но по решению лиги путёвки были распределены между командами топ-5 чемпионата, без проведения плей-офф.

Ранее сообщалось, что в АЗ недовольны досрочным завершением сезона Эредивизи.