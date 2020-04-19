«С середины июня по середину июля»: в РПЛ назвали предварительные сроки возобновления чемпионата

РПЛ планирует возобновить сезон-2019/20 в любую из недель с середины июня по середину июля. Об этом говорится в официальном заявлении лиги. В руководстве чемпионата сообщили, что розыгрыш турнира продолжится, как только будет снят запрет на проведение массовых мероприятий, и отметили, что рассматривают возможность проведения матчей без зрителей.

«Зависит от распространения коронавируса и указов властей»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала официальное заявление, в котором назвала предварительные сроки возобновления сезона-2019/20.

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — говорится в официальном пресс-релизе на сайте РПЛ.

В руководстве чемпионата отметили, что прислушиваются к рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно проведения национальных чемпионатов.

«УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу», — добавили в РПЛ.

Безусловно, решение во что бы то ни стало доиграть чемпионат является абсолютно правильным и логичным со спортивной точки зрения. В первую очередь это касается даже не борьбы за медали и места в еврокубках, а сражения за сохранение прописки в высшем дивизионе страны. За восемь туров до конца разница между занимающим последнее, 16-е место «Ахматом» и расположившимся на 12-й строчке «Сочи» составляет всего четыре очка, что нельзя считать пропастью. Более того, подопечных Игоря Шалимова всего на три балла опережают идущие в зоне стыковых встреч «Рубин» и «Оренбург», по составу ничем не превосходящие номинальных аутсайдеров.

Таким образом, дата возобновления сезона будет играть важную роль в том, как в дальнейшем будет выстраиваться календарь соревнований. При этом руководству лиги следует учитывать ещё два обстоятельства: во-первых, старт будущего сезона, включая еврокубки и игры сборных, а во-вторых — перенесённый на будущий год Евро-2020.

Так что следует ожидать, что командам РПЛ предстоит провести один из самых насыщенных игровых отрезков в своей истории. Так, им придётся не только доиграть восемь туров чемпионата, но и провести две оставшиеся стадии Кубка страны. И это не считая четвертьфинальной встречи между «Шинником» и «Уралом», которая была перенесена на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Ещё одним немаловажным вопросом является приведение спортсменов в оптимальную форму перед заключительной частью соревнований. Сейчас футболисты находятся на карантине и не имеют возможности проводить полноценные тренировки, что неминуемо ведёт к потере формы. Тем не менее в РПЛ заверили, что определятся с датой возобновления турнира как минимум за три недели до старта, а также ответили, существует ли вероятность проведения оставшихся встреч при пустых трибунах.

«Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — отметили в руководстве лиги.

Помимо прочего, одной из самых дискуссионных остаётся тема с истекающими контрактами футболистов. Так, уже в конце июня у многих игроков завершатся действующие соглашения с клубами или сроки аренды, в связи с чем они вынуждены будут покинуть нынешние коллективы. В связи с этим перешедший из «Боруссии» в «Спартак» Андре Шюррле может не доиграть этот сезон и уже по ходу первенства вернуться в Дортмунд.

В связи с этим РПЛ опубликовала выдержки из регламента Международной федерации футбола (ФИФА), которые логично применить в данных ситуациях. Клубам рекомендовано продлить срок действия истекающих договоров до новой даты окончания сезона, а также отсрочить вступление в силу новых контрактов до старта следующего первенства. Но последнее слово в этом вопросе остаётся за самими командами, что даёт им поле для манёвра.

«Тем не менее окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае», — говорится в заявлении.

«Нужно использовать любую возможность»

В российском футбольном сообществе преимущественно положительно отнеслись к заявлению руководства РПЛ. Так, почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал инициативу лиги и выразил мнение, что решение об отмене состязаний должно быть принято лишь в крайнем случае.

«Возобновление РПЛ с середины июня по середину июля вполне логично. Нужно использовать любую возможность, чтобы завершить нынешний чемпионат. Тем более что УЕФА настаивает на этом и сам намерен доиграть еврокубки, хотя и в усечённом формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение», — заявил Колосков RT.

По его словам, организаторы без труда смогут составить календарь оставшихся матчей таким образом, чтобы заключительные восемь туров не растянулись на длительный срок и тем самым не смазали старт сезона-2020/21. Тем не менее бывший руководитель РФС уверен, что самим атлетам уже сейчас нужно задуматься о наборе кондиций.

«Главное — как быть самим футболистам. Можно составить расписание таким образом, чтобы команды играли через два дня на третий, но выдержат ли сами игроки такие нагрузки — вот в чём вопрос. По большому счёту, они уже долгое время не тренируются. Кто-то играет во дворе, кто-то жонглирует туалетной бумагой. Кто-то выпивает, как, например, в «Краснодаре». Мне кажется, чтобы начать в середине июня или июля, спортсменам уже нужно приступать к тренировкам», — сказал Колосков.

Почётный президент РФС признался, что не слишком рад перспективе проведения матчей при пустых трибунах. Но при этом он отметил, что в нынешних реалиях это может быть единственной возможность доиграть турнир.

«Конечно, играть без зрителей — плохая идея. Но если других вариантов нет, то лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем совсем не делать этого. Встречи будут показывать по телевизору, следовательно, болельщики всё равно будут следить за ними, реагировать. В любом случае это будет зрелище, сопереживание», — заключил Колосков.

Такого же мнения придерживается и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, по словам которого проведение встреч без зрителей станет «неплохим вариантом» с учётом сложившейся ситуации. При этом «волки» в данных обстоятельствах стоят особняком, ведь ни одного матча не провели в своём родном городе. Первую часть первенства они играли в Саранске, а вторую начали в Нижнем Новгороде.

«Сейчас весь мир на карантине, все у экранов телевизоров. Прежде всего надо думать о том, как будет развиваться ситуация с вирусом. Надо всем нам ответственно подойти к этой ситуации, чтобы поскорее всё это закончилось и мы спокойно доиграли чемпионат. Озвученные даты РПЛ нас устраивают, конечно. Главное, как я понимаю, успеть доиграть до конца августа», — цитирует Худякова РИА Новости.

Идею проведения матчей при пустых трибунах положительно оценил и Борис Игнатьев. Бывший главный тренер сборной России считает, что это может стать выходом из сложившейся ситуации.

«Да, клубы от этого потеряют, потеряет болельщик, но зато мы сможем видеть матчи по телевидению. Представьте, что фанаты смогут поддерживать свою команду, смотреть игры РПЛ и получать наслаждение от всего, что увидят», — сказал Игнатьев.

При этом бывший капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков выразил сомнение, что ситуация с распространением коронавируса позволит возобновить сезон в июне-июле.

«Есть смысл оставить всё как есть, это будет по-честному. Конечно, в таком случае кто-то пострадает, но ситуация с коронавирусом, как мне кажется, продлится ещё долго, времени доиграть чемпионат не будет. Но будет хорошо, если найдётся возможность возобновить сезон. Естественно, те, кто стоят на вылет, не согласятся. Как и те, кто смогли подняться в Лигу чемпионов», — заявил Белоруков.

Со скепсисом к идее продолжения сезона отнёсся и бывший хавбек «Зенита» Алексей Игонин. Он признался, что его бы устроило досрочное завершение соревнований, при котором места были бы распределены по итогам 22 туров.

«Может, не стоит мучить футболистов и тренеров, начать потом новый чемпионат, без ошибок и спешки. Вопрос — кто из клубов выживет, надо же смотреть не только на первые пять команд чемпионата. Надо думать о том, какого качества футбол мы увидим, если он возобновится. Ждали чемпионат Европы, а получим РПЛ без зрителей, возможно, без каких-то клубов и игроков, которые тренировались у себя на балконе», — констатировал Игонин.