В РПЛ высказались о возможном досрочном завершении чемпионата

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В российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали возможность окончательной остановки сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
В РПЛ высказались о возможном досрочном завершении чемпионата
  • РИА Новости

«Союз европейских футбольных ассоциаций дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу», — говорится в пресс-релизе РПЛ.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее в РПЛ рассказали о ситуации с истекающими контрактами игроков.

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