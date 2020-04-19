В РПЛ рассказали о ситуации с истекающими контрактами игроков

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала ситуации с контрактами игроков, истекающими в конце сезона, который был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
В РПЛ рассказали о ситуации с истекающими контрактами игроков
  • РИА Новости

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение», — говорится в пресс-релизе РПЛ.

Отмечается, что несмотря на рекомендации, предложенные Международной федерацией футбола (ФИФА), окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить