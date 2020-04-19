В РПЛ рассказали о ситуации с истекающими контрактами игроков

Российская премьер-лига (РПЛ) прокомментировала ситуации с контрактами игроков, истекающими в конце сезона, который был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение», — говорится в пресс-релизе РПЛ.

Отмечается, что несмотря на рекомендации, предложенные Международной федерацией футбола (ФИФА), окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.