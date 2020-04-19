Колосков считает, что футболистам уже нужно начать тренировки перед возобновлением РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что игрокам в ближайшее время нужно начинать тренировки, чтобы быть готовыми к возможному возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков считает, что футболистам уже нужно начать тренировки перед возобновлением РПЛ
  • РИА Новости

«Главное, как быть самим футболистам. Можно составить расписание таким образом, чтобы команды играли через два дня на третий, но выдержат ли сами игроки такие нагрузки — вот в чём вопрос. По большому счёту они уже долгое время не тренируются. Кто-то играет во дворе, кто-то жонглирует туалетной бумагой. Кто-то выпивает, как, например, в «Краснодаре». Мне кажется, чтобы начать в середине июня или июля, спортсменам уже надо начинать тренироваться», — заявил Колосков RT.

Ранее он высказал мнение, что нужно использовать любую возможность, чтобы доиграть чемпионат РПЛ.

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