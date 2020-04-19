Колосков: нужно использовать любую возможность, чтобы завершить чемпионат

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Российской премьер-лиги (РПЛ) о возможных сроках возобновления чемпионата, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Возобновление РПЛ с середины июня — по середину июля вполне логично. Нужно использовать любую возможность, чтобы завершить нынешний чемпионат. Тем более что УЕФА настаивает на этом и намерен доиграть еврокубки, хоть и в усечённом формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.