Колосков: нужно использовать любую возможность, чтобы завершить чемпионат
- РИА Новости
«Возобновление РПЛ с середины июня — по середину июля вполне логично. Нужно использовать любую возможность, чтобы завершить нынешний чемпионат. Тем более что УЕФА настаивает на этом и намерен доиграть еврокубки, хоть и в усечённом формате. Лишь самое неблагоприятное развитие ситуации способно заставить поменять решение», — заявил Колосков RT.
Ранее сообщалось, что РПЛ назвала возможные даты возобновления чемпионата.