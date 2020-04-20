Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 33 000

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах превысило 33 тыс.

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 750 новых инфицированных и 67 смертей от коронавируса.

В больницах страны в настоящий момент лечатся 9779 пациентов с COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали число погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.