Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы

Полузащитник французского «Монпелье» Жуниор Самбия, который сдал положительный тест на коронавирус, был выведен из состояния искусственной комы.

«Врачи больше не используют аппарат жизнеобеспечения. Процесс продолжительный, но он больше не в коме. Он дышит самостоятельно, и это здорово», — сообщил агент футболиста Фредерик Герра RTL.

23-летний француз был госпитализирован во вторник. В четверг его поместили в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, Самбия был введён в искусственную кому.

Ранее агент Неймара заявил, что год назад «Реал» интересовался его клиентом.