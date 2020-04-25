Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы
- globallookpress.com
«Врачи больше не используют аппарат жизнеобеспечения. Процесс продолжительный, но он больше не в коме. Он дышит самостоятельно, и это здорово», — сообщил агент футболиста Фредерик Герра RTL.
23-летний француз был госпитализирован во вторник. В четверг его поместили в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья, Самбия был введён в искусственную кому.
Ранее агент Неймара заявил, что год назад «Реал» интересовался его клиентом.