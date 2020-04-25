Агент Неймара заявил, что год назад «Реал» интересовался его клиентом

Вагнер Рибейро, агент нападающего ПСЖ Неймара, рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес изъявлял желание купить бразильца.

«Я летал в Мадрид несколько раз, потому что у Флорентино Переса была мечта подписать Неймара. В прошлом году, в мае, я также был в его офисе, и даже тогда он заявил, что по-прежнему мечтает заполучить Неймара. В этом сезоне у него есть цена, установленная ФИФА. Это определённый процент от €222 млн, которые ранее были уплачены. Сегодня Неймар будет стоить €164 млн», — приводит слова агента Goal.com со ссылкой на ESPN.

В нынешнем сезоне бразилец провёл 15 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал шесть передач.

Ранее глава Ла Лиги исключил переходы Неймара и Мартинеса в «Барселону» летом.