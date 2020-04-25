Глава Ла Лиги исключил переходы Неймара и Мартинеса в «Барселону» летом

Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что «Барселона» не будет летом заниматься возможными трансферами форварда французского ПСЖ Неймара и нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Неправда, что «Барселона» ведёт переговоры о подписании игроков. Они сосредоточены на возобновлении чемпионата, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем будут частые обмены, но трансферы не в приоритете. Всё остановилось. Ни Неймара, ни Лаутаро не будет. У клуба нет возможности подписать этих игроков сейчас, это невозможно», — цитирует Тебаса AS.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В последние дни в СМИ появлялась информация об интересе «Барселоны» к Неймару и Мартинесу.

Ранее Тебас рассказал о санкциях по отношению к клубам, которые откажутся играть после возобновления сезона.