Глава Ла Лиги исключил переходы Неймара и Мартинеса в «Барселону» летом
- globallookpress.com
«Неправда, что «Барселона» ведёт переговоры о подписании игроков. Они сосредоточены на возобновлении чемпионата, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем будут частые обмены, но трансферы не в приоритете. Всё остановилось. Ни Неймара, ни Лаутаро не будет. У клуба нет возможности подписать этих игроков сейчас, это невозможно», — цитирует Тебаса AS.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В последние дни в СМИ появлялась информация об интересе «Барселоны» к Неймару и Мартинесу.
Ранее Тебас рассказал о санкциях по отношению к клубам, которые откажутся играть после возобновления сезона.