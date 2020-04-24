Тебас рассказал о санкциях к клубам, которые откажутся играть после возобновления сезона
- Reuters
«Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что всё в порядке, им будут засчитывать поражения», — приводит слова Тебаса Marca.
При этом он отметил, что уверен в том, что нынешний сезон удастся доиграть так, что ещё останется время для подготовки к следующему.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года.