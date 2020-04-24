Тебас рассказал о санкциях к клубам, которые откажутся играть после возобновления сезона

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какие меры будут применяться к клубам, которые откажутся играть после того, как будет принято решение о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Если клуб откажется играть, а власти при этом скажут, что всё в порядке, им будут засчитывать поражения», — приводит слова Тебаса Marca.

При этом он отметил, что уверен в том, что нынешний сезон удастся доиграть так, что ещё останется время для подготовки к следующему.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года.