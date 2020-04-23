Источник: матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года

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До 2021 года все матчи испанской Примеры будут проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
Источник: матчи чемпионата Испании будут проходить без болельщиков до 2021 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, все клубы лиги уже проинформированы об этом. Указано, что данное решение принято правительство Испании, но официально об этом ещё не объявили. 

Ожидается, что разрешать допуск болельщиков на стадионы постепенно начнут с января 2021 года во избежание нового распространения вируса. Это решение может быть пересмотрено в зависимости от ситуации с пандемией в Испании.

Ранее сообщалось, что Бундеслига готова к возобновлению сезона 9 мая с разрешения властей.

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