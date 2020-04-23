Бундеслига готова к возобновлению сезона 9 мая с разрешения властей

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Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил о достижении договорённости насчёт возобновления сезона в ближайшее время с разрешения местных властей.
Бундеслига готова к возобновлению сезона 9 мая с разрешения властей
  • РИА Новости

«Бундеслига готова к возобновлению сезона. Неважно — 9 мая или позднее. Дата зависит не от нас, пускай решают те, кто отвечает за политику. На сегодня мы не обозначаем конкретную дату. Но факт того, что мы думаем о возобновлении чемпионата, свидетельствует об эффективной работе властей. Достигнуты договорённости со всеми медиапартнёрами. Есть договорённости также на случай, если сезон придётся остановить», — заявил Зайферт на пресс-конференции.

Глава DFL добавил, что все участники матчей будут предварительно протестированы на наличие коронавируса.

Ранее стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Германии.

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