Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Германии
- Reuters
«Будем честны, игры без зрителей не столь красивы, как с ними. Однако в экономическом плане это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены. Завтра мы обсудим всё с президиумом, а в четверг поговорим с клубами», — цитирует Зайферта Bild.
По его словам, группа медиков разработала концепцию, согласно которой и будет всё организовано.
Чемпионат Германии, как и многие футбольные турниры в Европе, был остановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля.