Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Германии

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Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что сезон в Германии может возобновиться 9 мая.
Стало известно, когда может возобновиться футбольный сезон в Германии
  • Reuters

«Будем честны, игры без зрителей не столь красивы, как с ними. Однако в экономическом плане это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены. Завтра мы обсудим всё с президиумом, а в четверг поговорим с клубами», — цитирует Зайферта Bild.

По его словам, группа медиков разработала концепцию, согласно которой и будет всё организовано.

Чемпионат Германии, как и многие футбольные турниры в Европе, был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля.

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