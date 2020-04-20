СМИ: Клубы РПЛ обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля

Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля.

Как сообщает «Чемпионат», обсуждение продолжения сезона пройдёт по видеоконференции. Кроме того, будут подняты вопросы по поводу возвращения легионеров в страну и составления календаря.

На данный момент сезон чемпионата России был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение о возможных датах возобновления сезона РПЛ и сроках, необходимых игрокам для подготовки к играм.