СМИ: Клубы РПЛ обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля

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Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля.
СМИ: Клубы РПЛ обсудят возможность возобновления сезона без зрителей 27 апреля
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», обсуждение продолжения сезона пройдёт по видеоконференции. Кроме того, будут подняты вопросы по поводу возвращения легионеров в страну и составления календаря.

На данный момент сезон чемпионата России был приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение о возможных датах возобновления сезона РПЛ и сроках, необходимых игрокам для подготовки к играм.

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