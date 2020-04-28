Источник: Бундеслига не будет остановлена, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом

В Германии не будут вновь приостанавливать сезон, если кто-то из футболистов сдаст положительный тест на коронавирус после возобновления чемпионата.

Об этом сообщает Der Spiegel. По информации источника, в Германии был создан специальный протокол, определяющий порядок действий на случай заражения игрока коронавирусом. Футболист должен быть изолирован на 14 дней. Если спортсмен не выздоровеет, карантин будет продолжен ещё на четыре дня.

Ожидается, что чемпионат Германии будет возобновлён первым среди всех топовых футбольных турниров. Рестарт запланирован на 9 мая.

Ранее глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции.