Источник: Бундеслига не будет остановлена, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом

Короткая ссылка
В Германии не будут вновь приостанавливать сезон, если кто-то из футболистов сдаст положительный тест на коронавирус после возобновления чемпионата.
Источник: Бундеслига не будет остановлена, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает Der Spiegel. По информации источника, в Германии был создан специальный протокол, определяющий порядок действий на случай заражения игрока коронавирусом. Футболист должен быть изолирован на 14 дней. Если спортсмен не выздоровеет, карантин будет продолжен ещё на четыре дня.

Ожидается, что чемпионат Германии будет возобновлён первым среди всех топовых футбольных турниров. Рестарт запланирован на 9 мая.

Ранее глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить