Глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции

Короткая ссылка
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Испания не должна следовать примеру Франции и досрочно завершать сезон.
Глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции
  • Reuters

«Я не понимаю, почему играть в футбол за закрытыми дверями с соблюдением мер предосторожности опаснее, чем работать на конвейере или выходить на рыбацкой лодке в открытое море. Если важные экономические секторы не смогут возобновить работу безопасным и контролируемым образом, они могут в конечном итоге исчезнуть. Это может случиться с профессиональным футболом», — цитирует Тебаса Sportinglife.

Также глава Ла Лиги добавил, что Испания должна следовать примеру Англии и Германии, где уже разрешены индивидуальные тренировки.

«В других странах уже проходят тренировки, этому примеру нужно следовать. В Испании футбол является важным экономическим фактором, который необходимо перезапустить, как и многие другие. Мы продолжим уделять особое внимание как можно более скорому перезапуску, ответственно и следуя рекомендациям по охране здоровья», — заявил Тебас.

Правительство Франции приняло решение о запрете спортивных мероприятий до 1 сентября, из-за чего сезон Лиги 1 был завершён.

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить