Глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что Испания не должна следовать примеру Франции и досрочно завершать сезон.

«Я не понимаю, почему играть в футбол за закрытыми дверями с соблюдением мер предосторожности опаснее, чем работать на конвейере или выходить на рыбацкой лодке в открытое море. Если важные экономические секторы не смогут возобновить работу безопасным и контролируемым образом, они могут в конечном итоге исчезнуть. Это может случиться с профессиональным футболом», — цитирует Тебаса Sportinglife.

Также глава Ла Лиги добавил, что Испания должна следовать примеру Англии и Германии, где уже разрешены индивидуальные тренировки.

«В других странах уже проходят тренировки, этому примеру нужно следовать. В Испании футбол является важным экономическим фактором, который необходимо перезапустить, как и многие другие. Мы продолжим уделять особое внимание как можно более скорому перезапуску, ответственно и следуя рекомендациям по охране здоровья», — заявил Тебас.

Правительство Франции приняло решение о запрете спортивных мероприятий до 1 сентября, из-за чего сезон Лиги 1 был завершён.

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции не будет доигран из-за коронавируса.